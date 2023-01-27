«الصقور» يهزم العروبة ويتصدر دوري الأولى

فاز فريق الامارات على ضيفه العروبة 2-1 ضمن الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وافتتح العروبة التسجيل عن طريق اللاعب العماني عزان محمود في الدقيقة 21، ورد «الصقور» بواسطة فهد بدر (47)، وتقدم الصقور بالهدف الثاني عن طريق البديل البرازيلي ليذيري من ضربة جزاء (69).

ولعب العروبة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد نيل لاعبه طلال خميس للبطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة تصدّر الإمارات الترتيب برصيد 38 نقطة متقدماً على حتا (37 نقطة)، بينما تجمد رصيد العروبة عند 21 نقطة.

وفاز الحمرية على مسافي بهدف نظيف سجله السوري مارديك كيفوريك (90+2) ليصبح رصيده 30 ويتجمد رصيد مسافي عند 23 نقطة.

وتتواصل المباريات عند الساعة الخامسة و10 دقائق مساء اليوم بلقاء «غلف إف سي» مع «سيتي»، والفجيرة مع فرسان هسبانيا، ويلتقي يوم غد دبا الحصن مع الرمس، وتستكمل بعد غد بمواجهات بينونة مع العربي، ومصفوت مع التعاون، والجزيرة الحمراء مع الذيد.