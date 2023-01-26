«الإمارات القابضة» يشارك في طواف الإمارات للسيدات

أعلن فريق «الإمارات القابضة» (ADQ) للدراجات الهوائية (فريق السيدات المحترف الأول في الإمارات)، عن مشاركته في النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات، وذلك ضمن 20 فريقاً من أهم الفرق العالمية لركوب الدراجات للسيدات.

وتقام النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات في الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل، قبيل انطلاق النسخة الخامسة من طواف الإمارات للرجال، التي ستقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

وذكر بيان صحافي أن المسافة الإجمالية للطّواف تبلغ 468 كم، وتتكون من أربع مراحل؛ المرحلة 1: ميناء راشد - ميناء دبي (109 كم)، المرحلة 2: حصن الظفرة - المرفأ (133 كم)، المرحلة 3: استاد هزاع بن زايد - جبل حفيت (107 كم)، المرحلة 4: أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية - كاسر الأمواج أبوظبي (119 كم). وسترتدي عضوات فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، القمصان الرسمية الجديدة للسباق، التي تماثل ألوان علم الإمارات.

وحول المشاركة قالت قائدة فريق الإمارات القابضة (ADQ)، ميليسا مونكادا: «يسعدنا أن نكون جزءاً من النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات، فالسباق يحظى بأهمية كبيرة لأسباب كثيرة، منها أنه الأول من نوعه في المنطقة بأكملها، وأنه يعد فرصة كي تدعم السيدات الفريق الذي يمثل الدولة في سباق عالمي، ما يشجعهن على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية».

وأضافت: «هدفنا الرئيس هو تشجيع الآخرين على ركوب الدراجات، وجعل هذه الرياضة الممتعة ممكنة ومتاحة للجميع. نحن في فريق الإمارات القابضة (ADQ) فخورون بأن نكون جزءاً من هذا السباق الجديد، ولدينا كل الثقة في نجاحه، وأنه سيشكل معلماً مهماً في تاريخ رياضة ركوب الدراجات للسيدات في الدولة وخارجها، وأنه سيلهم المزيد من السيدات والشابات في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط لممارسة رياضة ركوب الدراجات».