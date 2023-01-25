133 لاعباً في المرحلة الثالثة من دوري القوس والسهم

شارك 133 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً، في المرحلة الثالثة من دوري الإمارات للقوس والسهم الذي نظمه اتحاد اللعبة بنادي المدام، وشهدت البطولة المشاركة الأولى لناديي أبوظبي للقوس والسهم ومشرف بدبي، وتألقت فيها الرامية عائشة آل علي لاعبة المنتخب الوطني بتسجيل رقم جديد بواقع 615 نقطة. وتصدر نادي المدام الترتيب العام برصيد 10 ميداليات، وجاء الفجيرة للفنون القتالية ثانياً بتسع ميداليات. وحصد نادي دبي للرماة ذهبية فئة القوس المركب رجال، ونادي المدام الفضية ونادي مشرف البرونزية، في حين فاز المدام بذهبية وبرونزية فئة القوس المحدب رجال، ونال الشارقة الفضية، بينما ظفر نادي سيدات الشارقة بالذهبية والفضية في فئة القوس المحدب تحت 21 سنة بنات، ونال الفجيرة للفنون القتالية البرونزية، في حين شهدت هذه الفئة على مستوى البنين فوز الحمرية بالذهبية والفضية والبرونزية.

وتوّج خورفكان بالميداليتين الذهبية والفضية في فئتي القوس المركب بنين تحت 18 و14 سنة، ونال نادي أبوظبي البرونزية، بينما هيمن الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى في فئة القوس المركب بنين تحت 12 سنة، كما فاز خورفكان بذهبية القوس المركب بنين تحت 16 سنة، وحصد مليحة الفضية والبرونزية، ونال مليحة برونزية تحت 18 سنة بنين.