3 أمسيات للسيدات والأزياء في مضمار «ميدان» العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالشراكة مع شركة (Hats&Horses)، عن إطلاق حقبة جديدة للموضة ضمن موسم سباقات مضمار ميدان العالمي، من خلال استضافة ثلاث فعاليات عصرية، اثنتان منها تمهدان الطريق إلى أمسية كأس دبي العالم، أحد أهم المواعيد في روزنامة سباق الخيل والأزياء والموضة العالمي.

ورحّبت الشركة بعودة محبي الموضة إلى مضمار ميدان، باستضافة الفعاليات الثلاث على هامش روزنامة سباقات موسم المضمار العالمي، تجمع بين الخيول والعقبات والأزياء الراقية، اثنتان منها تمثلان حدثين تحضيريين شاملين لإطلاق «أمسية السيدات» الأولى في ميدان، إضافة إلى الفعاليات الرئيسة في أمسية كأس دبي العالمي.

من جهتها، قالت مؤسس الشركة أريادنا فيلالتا: «كأس دبي العالمي أحد أهم المواعيد وأكثر السباقات سحراً في العالم، ويسعدنا أن يتم اختيارنا كشريك من قبل نادي دبي لسباق الخيل، إذ يجسد كل منا إحساساً فريداً بالمناسبة، ما يسمح لجميع المشاركين بالاستمتاع بتجربة لا تنسى، وحافلة بالموضة العالمية».

بدوره، قال نادي دبي لسباق الخيل في بيان، أمس، إن هناك ثلاثة مواعيد رسمية لإقامة الفعاليات، تبدأ الأولى في الثالث من فبراير المقبل في «أمسية السيدات» المخصصة لارتداء الأزياء الراقية، والاستمتاع بمزيج السباقات والموضة، مع إتاحة الفرصة لمجموعة دولية مختارة من السيدات لمشاركة تجاربهن وخبراتهن والتواصل مع الضيوف، في فعالية تحظى بدعم شركات عالمية، على أن يبلغ ثمن التذكرة للفعالية 350 درهماً للفرد.

وأشار البيان إلى مواصلة فعاليات الأزياء طريقها نحو الأمسية الثانية «يوم السيدات»، المقامة في الرابع من مارس المقبل، على هامش أمسية «سوبر ساترداي»، مع ثمن تذكرة يبلغ 365 درهماً للفرد، تشمل الدخول، ومقبلات، وعشاء بوفيه، وهدايا.

وأوضح البيان أن «الفعاليتين الأولى والثانية تمهدان الطريق للحدث الأبرز يوم (كأس دبي العالمي) في 25 مارس 2023، للوجود في منطقة (إيرون فيوز)، والمشاركة في مسابقة (ستايكس) للأزياء، والحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومنوعة، إذ تعد منطقة (إيرون فيوز) الواقعة أمام المنصة الرئيسة لمضمار ميدان، بمثابة القرية الاجتماعية النابضة بالحياة، في موقع هو الأفضل على صعيد درة مضامير الخيل عالمياً، يجمع بين التفاعل مع عالم الأزياء، ومشاهدة أقوى أشواط سباقات الخيل على الساحة الدولية، على أن يبدأ ثمن التذكرة من 295 درهماً للفرد (الدخول فقط)».