علي مبخوت يتحدث للمرة الأولى منذ استبعاده من "خليجي 25"

تحدث لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت للمرة الأولى عقب استبعاده من قائمة "الأبيض" التي شاركت في كأس الخليج الـ 25 التي اختتمت بخروج المنتخب الوطني من دور المجموعات وفوز العراق باللقب.



وأكد مبخوت أن اتحاد الكرة والمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لم يوجهان له أي ملاحظات فنية على أدائه حتى يعمل على تصحيحها، وعلق الهداف التاريخي لكرة الإمارات رداً على ما تم تداوله برنامج المنصة بقناة دبي الرياضية بأن أروابارينا برر استبعاد مبخوت لعدم تنفيذه تعليمات الجهاز الفني إلى جانب أنه لم يبذل الجهد المنتظر منه في المباراة الودية أمام الأرجنتين، كما أنه رفض إجراء عمليات الإحماء أثناء لقاء كازاخستان.



وقال مبخوت إنه: "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة يجب أن أوضح بعض النقاط، وهي أنه لم يتحدث معي المدرب أو أي مسؤول في اتحاد الكرة عن تقصيري في أي نقاط فنية لكي أعمل على تصحيحها".