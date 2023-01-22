ماسة عدنان تتوج بلقب سباق فاطمة بنت منصور للقدرة

فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب سباق فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، المخصص للسيدات لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 110 فارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحققت الفارسة ماسة عدنان اللقب بجدارة بعدما تصدرت المراحل الأربع للسباق على صهوة الجواد «تشا شهم» المملوك لإسطبلات الوثبة، إذ حققت في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً زمناً قدره 1:07:27 ساعة، وفي المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً زمناً بلغ 50:36 دقيقة، وفي المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً زمناً قدره 40:11 دقيقة، وفي المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً زمناً قدره 35:33 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة الجواد «بركة أليخيدو» المملوك لإسطبلات المغاوير، بعدما جاءت في المركز الثاني في المرحلة الأولى، ثم تراجعت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، وتقدمت إلى الوصافة مجدداً في المرحلة الثالثة، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الرابعة.

وحصلت الفارسة نوف علي المزروعي على المركز الثالث ممتطية صهوة الجواد «ميلاندي كوبر» المملوك لإسطبلات إف 3، رغم مجيئها في المركز 29 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز 17 في المرحلة الثانية، وواصلت صعودها إلى مراكز الصدارة بحلولها في المركز الثامن في المرحلة الثالثة، قبل أن تنهي السباق في المركز الثالث بالمرحلة الرابعة.