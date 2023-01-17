شباب الأهلي يواجه البشائر العماني في «سوبر السلة»

يستضيف شباب الأهلي عند الساعة السادسة من عصر اليوم فريق البشائر العماني ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة الإياب لبطولة «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، في لقاء يأمل «فرسان دبي» من خلاله الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، فيما يطلبها البشائر بشعار رد الدين بعد تعرضه للهزيمة ذهاباً في مسقط 19 ديسمبر الماضي جاءت بفارق نقطتين (71-69).

ويدشن شباب الأهلي مرحلة الإياب بطموح تكرار سيناريو الذهاب، الذي قاد «فرسان دبي» لاعتلاء صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد ست نقاط، بعد تغلبه بجانب «البشائر» على كل من كاظمة الكويتي في ثانية الجولات (91-86)، وآخرها على الهلال السعودي مطلع الشهر الجاري في دبي بواقع (75-70).

وعلى الطرف الآخر، يتطلع البشائر صاحب المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط إلى خطف الانتصار الأول له في البطولة، ويملك الفريق العماني المقومات التي تؤهله للفوز، وأظهرها بوضوح في لقاء الذهاب أمام شباب الأهلي، بعد أن نجح البشائر رغم تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق 20 نقطة، في إدراك التعادل قبل 14 ثانية على النهاية بواقع (69-69)، قبل أن يتجرع الهزيمة بصعوبة بفارق نقطتين وبنتيجة (71-69).

ويدخل شباب الأهلي المباراة مكتمل الصفوف بقيادة المدرب البوسني زوران زوبفيتش، يتقدمهم الأشقاء: سعيد ومحمد مبارك، وأحمد وحامد عبداللطيف، وقيس عمر، ومن خلفهم الثلاثي المحترف: البوسني ميلان ميلوسيفيتش والأميركيان نيكولاس منيراث وبراندون تريشي.