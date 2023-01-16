رمسة خليجي 25

شاشات

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 25» خمس شاشات عملاقة في أماكن قريبة من ملعبي البصرة والميناء، نتيجة الكثافة الجماهيرية الهائلة المتوقع أن تشهدها البطولة في مباريات الدورين نصف نهائي والنهائي.

معدل

كشف إعلاميون كويتيون أن منتخب الكويت خاض مبارياته في «خليجي 25» بتشكيلة يبلغ معدل الأعمار بها 26.5 عاماً، في إشارة إلى المستقبل الكروي الذي ينتظر الكرة الكويتية لتعود بقوة مجدداً.

احتفالات

شهدت المدن العراقية احتفالات هيستيرية للجمهور العراقي تعبيراً عن الفرحة بتأهل منتخب «أسود الرافدين» للدور نصف النهائي في كأس الخليج العربي، التي تقام حالياً في البصرة، بعد الفوز الكبير على المنتخب اليمني بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

ضغوط

يعاني مسؤول إداري بارز لأحد المنتخبات الخليجية ضغوطاً هائلة، بسبب النتائج المخيبة للآمال للمنتخب في «خليجي 25»، المقامة حالياً في مدينة البصرة بالعراق، وظهوره بصورة باهتة فنياً، رغم أن هذا المنتخب كان ذاهباً للمنافسة على اللقب الخليجي.

مقترح

استغرب مغرّدون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقترحاً طرحه محلل رياضي في قناة تلفزيونية بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق، مشيرين إلى أن المحلل سبق له دعم قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب.