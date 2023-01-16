1500 لاعب يشاركون في بطولة كرة القدم ضمن «ألعاب مدارس دبي»

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم منافسات بطولة كرة القدم ضمن «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي والتي تضم 22 لعبة رياضية متنوعة، ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، برعاية بنك لِف الرقمي (liv) التابع لبنك دبي الإمارات الوطني. ويشارك في بطولة كرة القدم أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يشكلون 126 فريقاً من 35 مدرسة يتنافسون في ثماني فئات عمرية: البنات تحت 13 و15 سنة، والبنين تحت 10 و11 و12 و13 و14 و15 سنة، وتستمر منافسات البطولة خلال الفترة من 16 إلى 26 يناير، وتقام مباريات الأسبوع الأول من البطولة في ملعب نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير من 16 إلى 19 يناير، حيث تقام منافسات الفتيات تحت 13 سنة بمشاركة 16 فريقاً اليوم الاثنين، وتنطلق منافسات الفتيات تحت 15 سنة بمشاركة 14 فريقاً يوم غدٍ، كما تنطلق منافسات البنين تحت 10 سنوات بمشاركة 16 فريقاً يوم بعد غدٍ، وتنطلق منافسات البنين تحت 11 سنة بمشاركة 16 فريقاً يوم الخميس.