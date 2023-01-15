الإسباني برايان والبريطانية فلادا يفوزان بلقب الفردي لدولية الفجيرة لتنس الشباب

فاز اللاعب الإسباني برايان هيرنانديز بالمركز الأول في فردي الشباب لبطولة الفجيرة الدولية للشباب بنسختها الـ 13 والتي اختتمت السبت في نادي الفجيرة للتنس والتي نظمها واشرف عليها اتحاد الامارات للتنس وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي ارتيم بوغومولوف بمجموعتين لواحدة وبواقع (6-3) و(6-1) و(2-6)، بينما فازت البريطانية فلادا كوسا بفردي البنات بعد تغلبها في النهائي على الأوزبكية داريا شوبينا بمجموعتين للاشيء (6-3) و(6-4).



وتوج رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان الفائزين الاوائل بحضور مديرة النادي هانية ريكي ومنسق الفعاليات الرياضية طارق عبدالله.



وفي باقي النتائج فاز الثنائي الروسي أمير اسيلكاجيف واليوناني كاسبير بلقب زوجي الشباب بعد تغلبهما على الثنائي الألماني كارل لايبزتك والتركي أغا توبكوج بمجموعتين (6-3) و(6-4) وفازت الثنائية البلجيكية انستازا والمكسيكية أنجيليز بلقب زوجي البنات لعدم استكمال المباراة لتوقفها بسبب الاصابة.



بدوره أثنى رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للتنس عبد الغفور بهروزيان على الجهود التي بذلها اتحاد الامارات للتنس مؤكدا انها ساهمت بنجاح البطولة بشكل فني وتنظيمي مميزين والتي شارك بها 92 لاعبا ولاعبة من خلال تواجد رعاة اتحاد التنس الاماراتي وتوفير مستلزمات النجاح واشاد بجهود فريق العمل في النادي للتعاون المثمر الذي مهد للنجاح كاشفا انه سيتم الكشف مستقبلا عن تنظيم خطة عمل تتضمن تنظيم بطولات اخرى وبالتعاون مع اتحاد التنس تماشيا مع النقلة النوعية لرياضة التنس في النادي.