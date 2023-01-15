فوز حتا والإمارات والحمرية والرمس في دوري «الأولى»

حقق فريق حتا فوزاً مهماً على فريق سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس، في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وجاء الهدفان عن طريق البريطاني بينيك في الدقيقة 51، وسيف سالم في الدقيقة 90، ولفريق سيتي سجل حمد عيسى في الدقيقة 90.

وأصبح رصيد الإعصار 36 نقطة في المركز الأول (مؤقتاً) بانتظار مباريات اليوم لتحديد بطل الشتاء ومتصدر الدوري بختام مرحلة الذهاب، الذي سيتحدد وفقاً لنتيجة مباراة الذيد ودبا الحصن مساء اليوم، فيما تجمد رصيد سيتي عند 13 نقطة.

وفاز فريق الإمارات على فرسان هسبانيا بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت في ملعب ذا سيفنز في دبي، ليصبح رصيد «الصقور» 32 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد فرسان هسبانيا عند ست نقاط، وسجل الأهداف كل من البرازيلي دياغو فارياس هدفين في الدقيقتين (71 - 85)، والنيجيري دارلينغتون 20، والكولومبي غادير 23، والمغربي عصام سحيتيت 60، والبرازيلي ليثيري 69.

وفاز الحمرية بملعبه على التعاون بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد الحمرية 27 نقطة مقابل 18 للتعاون، حيث سجل للحمرية كل من السوري مارديك كيفوون 66، والمصري معتصم ياسين 70، وللتعاون عمر برنس 32.

وفاز الرمس على «غلف إف سي» بهدفين لهدف، وسجل للرمس البرازيلي باولو (24 - 73)، ولفريق «غلف إف سي» عبدالله عبدالرزاق 66، ليصبح رصيد الرمس 17 نقطة مقابل 18 لفريق «غلف إف سي».