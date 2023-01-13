توقيت مباراة المنتخب أمام قطر في "خليجي 25".. القنوات الناقلة وحسابات التأهل

يدافع المنتخب الوطني لكرة القدم عن آماله في التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 25" المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية، وذلك حين يواجه المنتخب القطري الساعة 07:00 مساء اليوم على ملعب الميناء في الجولة الثالثة "الأخيرة" من مرحلة المجموعات.

وستنقل القنوات الرياضية الإماراتية "دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية" إلى جانب القنوات الرياضية في بقية الدول الخليجية المباراة، وكذلك مباراة البحرين والكويت ضمن نفس المجموعة وفي التوقيت نفسه.

وأمام "الأبيض" فرصة واحدة فقط ليضمن تأهله بعد أن كان خسر في الجولتين الأولى أمام البحرين 1-2 وفي اللقاء الثاني على يد الكويت صفر-1، حيث بات مطالبا بالفوز على قطر بفارق هدفين وخسارة الكويت من "الأحمر" بأي نتيجة ليتمكن من مرافقة البحرين للدور الثاني والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 10 سنوات.

ويتصدر المنتخب البحريني المجموعة بست نقاط (له 4 أهداف وعليه 2)، لكنه رغم ذلك لم يحسم تأهله، ويأتي من خلفه المنتخب القطري برصيد ثلاثة أهداف (له 3 أهداف وعليه 2)، والكويت ثالثاً بثلاث نقاط (له هدف وعليه 2) و«الأبيض» رابعاً دون نقاط (له هدف واحد وعليه 3)

ووفقاً للمادة السابعة من لائحة المسابقة هناك ستة شروط لفك أي اشتباك في النقاط في حال تعادل منتخبين أو أكثر في المجموعة لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، وهي: فارق الأهداف بين المتعادلين في النقاط، والأكثر تسجيلاً للأهداف، وفارق الأهداف في جميع مباريات البطولة، والأكثر تسجيلاً في جميع المباريات، والأقل في البطاقات (الصفراء: درجة واحدة، الحمراء: 3 درجات)، وأخيراً إجراء القرعة.