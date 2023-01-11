"الأولمبي" يخوض الودية الثانية أمام أوزبكستان غداً

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم غداً مباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب أوزباكستان، وتُقام المباراة على ملعب نادي الفجيرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج معسكر الأبيض الأولمبي الذي إنطلق يوم 3 يناير الحالي ويختتم يوم غد، وكذلك في إطار حرص الجهاز الفني للمنتخب على تجربة اللاعبين الذين انضموا لصفوفه خلال المعسكر الحالي والمعسكرات السابقة، من أجل اختيار المجموعة المناسبة التي تُمثل الأبيض الأولمبي في المنافسات الكروية المقبلة، أبرزها بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية. وكان المنتخب خاض أمس الأول مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزباكستان، وانتهت لصالح المنتخب الضيف بهدفين دون رد.