رمسـة خليجي 25

تقليد

أجاد معلق في إحدى القنوات الرياضية، الناقلة لمباريات «خليجي 25»، تقليد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، إذ نجح في استخدام العبارات نفسها، وحتى خامة الصوت وامتداداته ونبرته.

أمطار

أكّد مدير ملعب الميناء الأولمبي أن جميع مرافق وأرضية الملعب لم تتأثر بغزارة الأمطار التي هطلت على مدينة البصرة، وأن الملعب جاهز لاستقبال مباريات «خليجي 25».

تعاقد

تتجه إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين نحو التفاوض مع لاعب في منتخب العراق، يلعب في خط الدفاع، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تألق بشكل لافت في أول مباراتين لـ«أسود الرافدين» في كأس الخليج العربي الـ25، إذ طلب مدرب الفريق أن يتم تدعيم خط الدفاع بعدما تراجع مردود مدافعيه في النصف الأول من الموسم.

بدر

مثلت مباراة المنتخب مع الكويت، أمس، ضمن الجولة الثانية في كأس الخليج العربي أول ظهور للاعب بدر ناصر في مركز الظهير الأيسر ضمن التشكيلة الأساسية، بعدما كان قد شارك احتياطياً في المباراة الأولى أمام البحرين.

اختيار

وضع نادٍ يحتل مركزاً متأخراً في دوري أدنوك للمحترفين لاعباً من منتخب عُمان، ضمن خياراته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ يتم حالياً أداء اللاعب مع «الأحمر» في «خليجي 25»، قبل حسم موقفه من التعاقد معه من عدمه.