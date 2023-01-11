هدف عُمان في اليمن ضمن قائمة الأسرع في النسخ الـ 10 الأخيرة

بات هدف منتخب عُمان الذي سجله، أول من أمس، في مرمى نظيره اليمني بالدقيقة الثانية، خلال لقاء الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 25»، من بين أسرع الأهداف التي تم تسجيلها في كأس الخليج، خلال نسخه الـ10 الأخيرة.

وخلال هذه النسخ من بطولة كأس الخليج العربي، تم تسجيل سبعة أهداف في أول دقيقتين، من بينها أربعة أهداف في شباك اليمن، واثنان في نسخة واحدة بـ«خليجي 18» عام 2007. كان منتخب عُمان قد افتتح التسجيل في مباراة الفوز على اليمن بنتيجة 3-2، في الدقيقة الثانية من هدف عكسي، من لاعب اليمن علي فضل، ليصبح أسرع أهداف البطولة حتى الآن.