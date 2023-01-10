مسافي يتعاقد مع المدرب المغربي ابراهيم بوفود

تعاقدت إدارة نادي مسافي، اليوم الثلاثاء، مع المدرب المغربي ابراهيم بوفود لقيادة الفريق في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى وذلك بعقد حتى نهاية الموسم بدلا من المدرب المواطن فهد النقبي الذي قدم اعتذاره عن إكمال المهمة مع الفريق.

وسبق للمدرب الجديد تدريب مسافي في المواسم الماضية، كما درب في أندية أخرى منها الإمارات ودبا الفجيرة ودبا الحصن.

ويعد فريق مسافي من الأندية البارزة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، ويبلغ رصيده 20 نقطة في المركز التاسع محققا خمسة انتصارات ومثلها تعادلات.