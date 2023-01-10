عودة منافسات «ألعاب مدارس دبي» بمشاركة 5000 طالب

تتواصل منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية بنك لِف الرقمي (liv) التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، وتستمر منافساتها حتى 24 يونيو 2023.

وتنطلق يوم الاثنين المقبل منافسات بطولة كرة القدم وتستمر حتى يوم 26 الجاري، فيما تنطلق منافسات بطولة الكركيت يوم 31 يناير وتستمر حتى 1 فبراير، وتنطلق منافسات ألعاب القوى يوم 20 فبراير حتى يوم 21 فبراير، كما تقام منافسات بطولة الرجبي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس، وتقام منافسات بطولة نت بول للفئات 13 و15 سنة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس، وينطلق سباق الدراجات الهوائية يوم 11 مارس، فيما تقام بطولة التنس خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس.