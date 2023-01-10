رمسـة خليجي 25

انتقاد

وجّه الحارس الدولي السابق المحلل الفني، محسن مصبح، عبر برنامج «منصة الخليج»، على قناة دبي الرياضية، انتقادات حادة للمنظومة والشكل الذي ظهر به المنتخب خلال مباراته أمام البحرين، في الجولة الأولى لكأس الخليج التي خسرها المنتخب بهدفين مقابل هدف.

درجال

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، لحظة خروجه من أحد المستشفيات العراقية، خلال فيديو بثته قناة أبوظبي الرياضية على «تويتر» إنه ليس مريضاً، وإنما كان في زيارة تفقدية للمستشفى، وإنه يتمنى السلامة للجميع، بعدما تردد أنه تعرّض لوعكة صحية.

تصريحات

قال لاعب فاز فريقه في الجولة الأولى لبطولة «خليجي 25»، إنه لا يرغب في التصريحات الإعلامية من دون وجود المنسق الإعلامي لمنتخب بلاده، حتى لا يتسبب في أي إحراج، خصوصاً أن منتخب بلاده مرشح قوي للفوز بالبطولة.

سيارات

لاحظ متابعون لبطولة «خليجي 25» غياب السيارات الداخلية المخصصة لنقل اللاعبين المصابين أثناء المباريات، واعتماد الكوادر الطبية على النقالة، ودعوا إلى معالجة ذلك للإسراع في التدخل العلاجي للاعبين.

«مسكوف»

حرص الجمهور الخليجي الذي يزور مدينة البصرة في العراق، تزامناً مع «خليجي 25»، على ارتياد المطاعم التي تقدم الوجبة الغذائية المشهورة (سمك المسكوف)، حيث أكد كثير منهم أنهم يفضلون هذه الوجبة، ويحرصون على تناولها باستمرار.