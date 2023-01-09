طرح تذاكر مباراة العراق والسعودية "إلكترونياً"

أعلن اتحاد الكرة العراقي عن طرح تذاكر مباراة منتخب العراق ونظيره السعودي إلكترونياً ضمن منافسات خليجي البصرة 25، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية ويستضيفها ملعب البصرة الدولي.

وقرر الاتحاد العراقي عدم طرحها بشكل مباشر من خلال محلات البيع المعتادة وذلك من اجل منح فرصة الحصول عليها من قبل جميع الجمهور وعدم اقتصارها على جمهور "أسود الرافدين".

من جهة اخرى، يواصل جمهور الأخضر السعودي الوصول لمدينة البصرة برا وجوا لحضور المباراة ومنها طائرة خاصة نقلت عدد كبير من المشجعين.

وفي سياق متصل اكدت تصريحات اعلامية ان رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال تولى مسؤولية طرح التذاكر لدخول المدرجات بنفسه لكي تحظى بالانسيابية المطلوبة وتمكين الجميع اقتنائها بالإضافة إلى واجباته الأخرى.

وذكرت صحيفة "رياضة وشباب" العراقية ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، طلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيه وزرائه بعدم السماح لدخول حماياتهم في المباراة، مشددا على عدم تكرار ماحدث في في مباراة الافتتاح والتي ادت الى مغادرة الوفد الكويتي لملعب المباراة.

بدوره، دعا مدرب منتخب العراق “خيسوس كاساس” في المؤتمر الصحفي جمهور منتخب العراق إلى مؤازرة أسود الرافدين طوال دقائق المواجهة مع المنتخبِ السعودي وقال لاعب الفريق ضرغام اسماعيل انه يتطلع الى ان يكون جمهور اسود الرافدين اللاعب رقم 12، بينما في التشجيع والدعم.