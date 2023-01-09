«كاراتيه الشارقة» يتوج بـ 12 ميدالية في بطولة الإمارات لـ «الكاتا»

توج فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 12 ميدالية ملونة (أربع ذهبيات وفضيتان وست برونزيات)، بلقب بطولة الإمارات المفتوحة لمنافسات «الكاتا - فردي» المخصصة للرجال والشباب والناشئين للفئات العمرية من 14 وإلى فوق 19 عاماً، والتي جرت أول من أمس على صالة نادي الشارقة في الحزانة، ونافس على ألقابها 85 لاعباً مثّلوا 13 نادياً.

وحضر مراسم التتويج وحفل الختام الأمين العام لاتحاد الكاراتيه حميد شامس، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي سليمان الهاجري، ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكاراتيه إبراهيم النعيمي، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري. وجاء لقب فريق نادي الشارقة على حساب شباب الأهلي، الذي حل في المركز الثاني بإجمالي خمس ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)، وثالثاً اتحاد كلباء بثلاث ميداليات (ذهبية وفضيتان).