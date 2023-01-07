الاتحاد العراقي يعتذر للكويتيين عن أحداث افتتاح "خليجي 25"

أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعالياتِ كأس "خليجي 25". وقدم رئيس الاتحاد عدنان درجال في بيان صحافي اعتذاره للوفد الكويتي "لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة، وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".

وأبدى درجال "أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورةِ الرئيسية"، مؤكدا أن الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيم البطولة، "سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة". وأشار درجال إلى أن "ما حدث من أمور تنظيمية لن تؤثر على متانة العلاقة بين العراق والكويت".

لافتا إلى أن الاتحاد الكويتي "كان من أشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولة، قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتي لملاقاة منتخب العراق وديا في ملعب الميناء الأولمبي". وحث عدنان درجال الجماهير على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة من أجل إنجاح البطولة التي تمثل بوابة عودة الرياضة العراقية لاستضافة الأحداث الرياضية بعد فترة طويلة من الغياب.