مطر: إنجاز سالم في مونديال الشطرنج يحفز الموهوبين

أعرب رئيس اتحاد الشطرنج تريم مطر تريم عن سعادته بما حققه الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع التي أسدل عليها الستار أخيراً والتي نظمها الاتحاد الدولي في ألماتي عاصمة كازاخستان، بمشاركة 176 لاعباً يمثلون 48 دولة، من بينهم عدد كبير من الأساتذة الدوليين، مؤكداً أن اللاعب يسير في اتجاه تحقيق إنجازات جديدة لرياضة الإمارات بشكل عام ولعبة الأذكياء على وجه الخصوص في ظل الدعم الكامل من جانب الاتحاد وخطة الإعداد والمشاركة في البطولات التي وضعتها لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد.

وكان الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن قد حقق المركز الـ14 بكسر التعادل في الترتيب العام لبطولة العالم للشطرنج الخاطف، ورفع سالم من تصنيفه الدولي، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في عدد من المسابقات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة التي دعمت اللاعب للمشاركة في البطولة ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مؤكداً أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار من دعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي وتهيئة البيئة المناسبة للاعب من نادي الشارقة واهتمام وحرص اللاعب من العوامل الأساسية التي أسهمت في الإنجاز.