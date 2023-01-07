العنود أول سعودية ضمن أطقم حكام «خليجي 25»

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس، عن مشاركة أول امرأة سعودية في قيادة مباريات كأس الخليج (خليجي 25). وستصبح السعودية العنود الأسمري أول امرأة عربية تحصل على الشارة الدولية من الـ«فيفا»، وستكون موجودة في بطولة كأس الخليج في البصرة بالعراق.

وسيتم تكليف العنود من قبل اللجنة المنظمة لـ«خليجي 25» لقيادة مباريات من البطولة.

ودخلت عنود الأسمري التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفقاً لقائمة مكونة من 19 حكماً سعودياً.

وضمت القائمة إلى جانب العنود ثمانية حكام ساحة، وتسعة مساعدين وستة حكام فيديو، وحكم صالات.