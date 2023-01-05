منتخب الإمارات بـ "الأبيض" في مباريات الدور الأول لـ "خليجي 25"

عُقد اليوم في فندق ميلينيوم البصرة الاجتماع الفني لدورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي ستنطلق فعالياتها غداً الجمعة بحفل الافتتاح ومباراة العراق وعُمان وذلك في ملعب المدينة الرياضية.

حضر الاجتماع رئيس لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الدكتور حميد الشيباني، والأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي محمد عبدالله هزام الظاهري، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو المنتخبات المشاركة، حيث حضر من جانب مدير المنتخب ياسر سالم والمسؤول الإعلامي سالم النقبي ورئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية حسان فهد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية ومراجعة اللائحة الخاصة بالبطولة واعتماد القوائم النهائية للمنتخبات التي تضم 23 لاعباً .

كما تم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال مباريات الدور الأول وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني الإماراتي لونه الأبيض الرسمي في مبارياته أمام البحرين والكويت وقطر .

وناقش الاجتماع أيضاً الجوانب الإعلامية والتسويقية والطبية والتحكيمية إلى جانب الأمور الأمنية وغيرها .