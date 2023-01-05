«طواف الإمارات للسيدات» ينطلق فبراير المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد للدرّاجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من التاسع إلى 12 فبراير المقبل، حيث يستعد 20 فريقاً من أبرز فرق الدرّاجات للسيدات على مستوى العالم للمشاركة عبر أربع مراحل. وينطلق مسار السباق بين المعالم الفريدة والمواقع المتنوّعة والمذهلة في الإمارات، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المسارات الكاملة.

ويندرج طواف الإمارات للسيدات ضمن الأجندة الرئيسة للفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي، كما يوفر لممارسي الرياضة محلياً فرصاً أكبر للاطلاع على تجربة السباقات العالمية المستوى في المنطقة.

ويعكس تنظيم طواف الإمارات للسيدات نجاحاً بارزاً للمنطقة، حيث إن الإمارات رسخت مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً لرياضة ركوب الدرّاجات الهوائية.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «يُشكل إطلاق طواف الإمارات للسيدات إضافة جديدة في روزنامة الفعاليات العالمية التي تنظمها وتستضيفها أبوظبي على مدار العام، وإضافة إلى السجل الحافل الذي حققه طواف الإمارات على مدار السنوات الماضية، ودوره الكبير في التعريف بالمعالم والمواقع التاريخية للدولة». بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «آر سي إس» للرياضة، فابريزيو داميكو: «نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونحن على ثقة بأن كل المراحل ستشهد اهتماماً بالغاً من الجمهور».