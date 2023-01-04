كسر في جمجمة لاعب «الصقور» يبعده عن الملاعب

أكد نادي الإمارات استقرار الوضع الصحي للاعب الفريق الأول المالي داوودا توريه الذي تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة الفريق أمام العربي في الأسبوع 15 من دوري الدرجة الأولى نقل على إثرها في سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة في أم القيوين، موضحاً أن اللاعب أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل في مستشفى صقر، خالد عبدالعزيز لـ«الإمارات اليوم»: «تم إجراء عملية جراحية عاجلة لتثبيت الكسر في جمجمة الرأس واستمرت ثلاث ساعات والحمد لله وضعه الصحي مستقر حالياً بانتظار نتائج العملية خلال الأيام المقبلة وسيغيب إلى نهاية الموسم إذ سيحتاج إلى ثلاثة أشهر لالتحام الكسر»، متمنياً له السلامة والصحة والعودة للملاعب.

وزار رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم يوسف البطران وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم اللاعب للاطمئنان على صحته متمنين له الصحة والعافية والعودة للملاعب سالماً.