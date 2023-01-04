الشامسي يظفر بكأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

فاز الفارس سعيد أحمد الشامسي بلقب كأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 186 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وانتزع الشامسي اللقب على صهوة الجواد «بولي» المملوك إلى إسطبلات إس إس، بعدما جاء في المركز الثاني في المرحلتين الأولى والثانية قبل أن يتقدم إلى الصدارة في المرحلة الثالثة ويحافظ عليها في المرحلة الرابعة، وجاء في المركز الثاني الفارس الأوروغوياني برايان أنغيلو على صهوة الجواد «إس إم بورشة» المملوك إلى إسطبلات إس إس، وتبعه في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «أبسولوت دو فونبيرول» المملوك إلى إسطبلات إس إم.

أما بالنسبة إلى منافسات السباق فقد شهدت المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً تصدر الفارس الباكستاني جنيد نظير المرحلة على صهوة الجواد «إيريثراس» المملوك إلى إسطبلات الجابر مسجلاً زمناً قدره 1:10:02 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد الشامسي على صهوة الجواد «بولي» المملوك إلى إسطبلات إس إس بزمن قدره 1:10:30 ساعة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس الأروغوياني برايان أنغيلو على صهوة الجواد «إس إم بورشة» المملوك إلى إسطبلات إس إس بزمن قدره 1:10:49 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً تقدم الفارس سهيل الغيلاني من المركز الخامس إلى الأول على صهوة الجواد «أبسولوت دو فونبيرول» المملوك إلى إسطبلات إس إم مسجلاً زمناً قدره 54:06 دقيقة، وحافظ الفارس سعيد الشامسي على موقعه في المركز الثاني بزمن قدره 54:55 دقيقة، بينما تراجع الفارس الباكستاني جنيد نظير من المركز الأول إلى الثالث بزمن قدره 55:26 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً بعدما قفز الفارس سعيد الشامسي من المركز الثاني إلى الصدارة بزمن قدره 46:04 دقيقة، وتقدم الفارس الأورغوياني براين أنغيلو من المركز الخامس إلى الثاني بزمن قدره 46:02 دقيقة، بينما تراجع متصدر المرحلة الثانية الفارس سهيل الغيلاني إلى المركز الثالث بزمن قدره 46:36 دقيقة.