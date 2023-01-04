البصرة تعتمد 12 ملعباً للمباريات والتدريبات استعداداً للعرس الخليجي

■ اعتمدت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي رقم 25، التي تنطلق بعد غدٍ في مدينة البصرة بالعراق، 12 ملعباً، أعدت لإقامة المباريات والتدريبات عليها أثناء البطولة، إضافة إلى أكثر من ثمانية ملاعب ثانوية تدعم التدريبات بمختلف أنواعها، وقسمت الملاعب إلى أربعة مستويات، حيث ضم المستوى الأول ملعب جذع النخلة الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وملعب الميناء الأولمبي ويتسع لـ30 ألفاً، وملعب الفيحاء الدولي ويتسع لـ10 آلاف متفرج، بينما المستوى الثاني يضم ملعبي نادي البحري والميناء الثانوي، ويتسع كل منهما لـ2000 متفرج، إضافة إلى ملاعب أندية الزبير 5000، والبصرة 4500، والفاو 4000، وملاعب أخرى تراوح سعتها بين 100 و2000 مقعد، إضافة إلى الملاعب الثانوية التي تتسع لـ500 متفرج.

■ ذكرت وسائل إعلام عراقية، منها جريدة رياضة وشباب، أن قيمة عقد النقل التلفزيوني لمباريات «خليجي 25» تبلغ مليوناً و650 ألف دولار، وأن شركة عراقية نالت حق النقل التلفزيوني لـ15 مباراة، بعد أن تفوقت على شركة برتغالية كان لها دور كبير في نقل مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وقدمت عرضاً بقيمة مليون و300 ألف دولار.

■ أكد محافظ مدينة البصرة، أسعد العيداني، في تصريحات صحافية، أن الفنانة العراقية رحمة رياض أكدت حضورها ومشاركتها في حفل افتتاح البطولة، بينما تم التواصل مع الشاعر العراقي كريم العراقي، للتنسيق بخصوص حضور الفنان كاظم الساهر، الذي لم يتم التأكد من حضوره رسمياً.

■ من جهة ثانية، نظم اتحاد الدراجات العراقي طواف العراق من أجل دعم «خليجي 25»، بمشاركة عدد كبير من الدراجين الذين قاموا بمبادرات تدعم تنظيم البطولة من الناحية الإعلامية.