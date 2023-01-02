البلوشي: قميص المنتخب «ثقيل».. وعلى من يرتديه تقديم التضحيات

وصف لاعب وسط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق العين، خالد البلوشي، قميص المنتخب بأنه ثقيل الوزن وأن على أي لاعب يرتديه أن يقدم كل التضحيات دائماً في سبيل تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن سعادته كبيرة للغاية باستدعائه ضمن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» التي ستقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وقال البلوشي (23 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إن ارتداء قميص المنتخب الوطني يتطلب من اللاعب أن يخوض المباريات بروح وعزيمة وحماس، وأن يقدم أفضل ما لديه، مضيفاً: «عندما تحمل شعار منتخب بلدك عليك أن تكون جاهزاً لتقديم التضحيات، لقد شاهدنا نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكيف بذل اللاعبون الغالي والنفيس في أرضية الملعب من أجل بلادهم، يجب أن نحتذي بهم وأن نحاول رد الجميل لبلدنا الذي لم يُقصر معنا في أي شيء».

وعاش لاعب فريق العين خالد البلوشي لحظات فرح كبيرة عقب الإعلان عن القائمة الموسعة التي أعلنها مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، غير أن فرحته تضاعفت بعد أن شاهد اسمه في القائمة النهائية لـ«الأبيض»، خصوصاً أنها تزامنت مع عودته للتشكيلة الأساسية لـ«الزعيم»، إذ خاض آخر خمس مباريات من بينها المباراة الأخيرة أمام الوصل أساسياً.

وروى البلوشي كيف أنه كان متسمراً أمام شاشة التلفزيون لمتابعة المسيرة الرائعة لـ«الأبيض» في مشواره نحو التتويج بلقب «خليجي 21» التي أقيمت في البحرين، وقال: «أتذكر أن عمري وقتها كان 13 عاماً، كنت في تلك الفترة لاعباً في المراحل السنية في النادي وأتذكر تفاصيل تلك البطولة لأنني شاهدتها باهتمام كبير».

ولدى خالد البلوشي أحلاماً مشروعة تتمثل في رغبته في التتويج مع «الأبيض» بـ«خليجي 25» وكأس آسيا 2023، وقال: «حلمي أن ننجح سوياً في الفوز بالبطولة الخليجية ونضيف إليها كأس آسيا، بالتأكيد هي أحلام كبير وتتطلب منا كما قلت بذل التضحيات، وأن نكون على قدر التحدي في هاتين المهمتين والمهام المستقبلية».

وتشهد القائمة النهائية للمنتخب وجود وفرة من اللاعبين أصحاب الخبرة في خانة الوسط المتقدم، وهو ما قد يقلص من فرصة ظهور البلوشي أساسياً مع «الأبيض» في البطولة الخليجية، لكن اللاعب يثق في قدراته بالحصول على فرصة الظهور في مباريات البطولة.

واختتم: «أدرك أن البطولة ستكون صعبة، لا توجد منافسة سهلة، وأعرف أن الحصول على مقعد في التشكيلة لن يكون سهلاً على الإطلاق، لكنني متأكد من أن لكل مجتهد نصيب».

المهمة الرسمية الأولى

ستكون بطولة «خليجي 25» هي المهمة الرسمية الأولى للاعب الوسط الشاب خالد البلوشي بقميص المنتخب، بعد أن شارك معه في تجمعات سابقة، وقال: «سعادتي لا يمكن وصفها بكلمات، فالحصول على مثل هذه الفرصة في الوقت الحالي وفي ظل وجود لاعبين آخرين مميزين يعني لي الكثير، ويضعني في تحدٍّ جديد بأن أثبت قدراتي بمساعدة المنتخب في كل ثانية يمكن أن أشارك فيها».