«إكستريم دبي» يظفر بـ «التاج الثلاثي» في الدراجات المائية

ظفر فريق مؤسسة (إكستريم بي جي - دبي) للسباقات والمتخصص في الدراجات المائية بكأس (التاج الثلاثي)، ولقب بطل أبطال العالم في أقوى الفئات عبر نجمه المتسابق العالمي الفرنسي رافائيل مورين، الذي سيطر على فئة محترفي واقف جي بي.

وأسهم فريق (إكستريم) لسباقات الدراجات المائية، ومقره التدريبي في القصيص، في تطوير هذه الرياضة، وزيادة الاهتمام بها، من خلال جهوده في استقطاب أبرز الخبرات والأسماء العالمية التي أسهمت في صقل مواهب عدد من أبطال الإمارات، الذين وصلوا العالمية مثل عمر عبدالله راشد، الذي حقق العديد من الإنجازات في بطولة العالم وكأس ملك تايلاند وبطولة الفلبين وبطولة أوروبا وبطولة الإمارات وفضية دورة الألعاب الشاطئية الثانية في مسقط عام 2010.

وهنأت بعثة فريق (إكس بي جي) للدراجات المائية نجوم وأبطال الإمارات المشاركين في الحدث، واللذين نجحوا في التتويج بلقب بطل الأبطال (التاج الثلاثي)، المتسابقين خالد المازمي وسعيد العوضي، وأيضاً تألق راشد علي صالح الملا في منافسات الاستعراض الحر وحلوله ثانياً في الجولة التايلاندية.