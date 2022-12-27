سلة شباب الأهلي تكسب رهان كاظمة الكويتي في "سوبر-غرب آسيا" الخليجية

حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي، انتصاراً صعباً على ضيفه كاظمة الكويتي جاء بفارق خمسة نقاط، ونتيجة (91-86)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب الجولة الثانية في دوري مجموعات بطولة سوبر غرب آسيا عن المنطقة الخليجية.

وأضاف شباب الأهلي انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي على مضيفه البشائر العماني في مسقط (71-69)، فيما تعرض كاظمة لخسارته الثانية بعد تعثره في المباراة الافتتاحية أمام الهلال السعودي (92-96).

وأهدى الانتصار الثاني لـ "شباب الأهلي" في الدخول بشراكة مع الهلال السعودي على صعيد صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد أربعة نقاط لكل منهما، بعد أن نجح الفريق السعودي أمس في الفوز على البشائر العماني بواقع (86-54).

وعرف شباب الأهلي كيفية ضمان فوزه الصعب على كاظمة الكويتي، بنيل "فرسان دبي" الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (24-17 و26-22)، فيما كان الفريق الكويتي قريباً من قلب نتيجة المباراة لصالحه بعد نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (27-23 و20-18).

ويختتم شباب الأهلي في الثالث من يناير المقبل، ذهاب دوري المجموعات، وذلك بلقاء الهلال السعودي في لقاء قمة المجموعة الذي سيقام في دبي، على أن يعاود "فرسان دبي" في 17 من الشهر ذاته خوض مباريات الإياب بلقاء البشائر العماني بدبي، متبوعاً بالتوجه إلى الكويت في السابع من مارس 2023 لعودة لقاء كاظمة الكويتي، وإسدال الستار عن دوري المجموعات في 20 مارس المقبل بلقاء الإياب أمام الهلال السعودي في الرياض