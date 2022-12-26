المنتخب يدشن إعداده لـ «خليجي 25» في دبي اليوم

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، مرحلة إعداده لكأس الخليج العربي 25 المقررة في مدينة البصرة العراقية من خلال معسكر داخلي في دبي، ويستمر حتى موعد السفر إلى العراق في الثاني من يناير المقبل، علماً أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد اختار قائمة موسعة ضمت 35 لاعباً قبل أن يتم تقليصها.

وسيخوض المنتخب تجربة ودية يوم الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر أمام منتخب لبنان، يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروبارينا للاطمئنان على العناصر التي سيخوض بها البطولة الخليجية المرتقبة. وجاء اختيار العناصر المختارة لمعسكر المنتخب من خلال مشاهدة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروبارينا لمباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحرص المدرب على التواجد في المدرجات بهدف اختيار العناصر الأكثر جاهزية والأكثر استعداداً لتطبيق خططه وبرامجه التدريبية، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب نوعية معينة من اللاعبين من أجل استعادة الأبيض مستواه الحقيقي وشخصيته كمنتخب قوي، وتعويض إخفاقه في التأهل لكأس العالم 2022 التي أسدل عليها أخيراً في قطر، بعدما كان قريباً من التأهل إليها، لكنه فقد الفرصة إثر خسارته أمام منتخب أستراليا في مباراة الملحق بهدفين مقابل هدف.

ويخطط المدرب أروابارينا، خلال هذا المعسكر رغم قصره، لتجهيز المنتخب بالشكل المطلوب والوصول بلاعبيه إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة، الفنية والبدنية والمعنوية والنفسية حتى يكون للأبيض حضور قوي في البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه، علماً أن القرعة التي سحبت أخيراً في مدينة البصرة أوقعته ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والكويت والبحرين.

وحرص مدرب المنتخب على عدم إحداث أي تغييرات كبيرة في صفوف المنتخب والإبقاء على العناصر ذاتها التي كانت متواجدة في الفترة الأخيرة، إذ بات يعرف إمكانات كل لاعب، لكنه حرص في الوقت ذاته على المزج بين العناصر الشابة والخبرة، وحاول التركيز أكثر على تجديد دماء المنتخب بلاعبين صغار السن.

وكانت القائمة الموسعة ضمت 35 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة، خالد السناني، حسن المحرمي، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد فوزي. ويحاول المدرب الأرجنتيني أروابارينا الذي مضى على قيادته للمنتخب أكثر من 10 أشهر بعدما تعاقد معه اتحاد الكرة في فبراير الماضي تحقيق نقلة نوعية جديدة مع المنتخب وإقناع المسؤولين في اتحاد الكرة باستمراره على رأس الجهاز الفني.

ضربة البداية أمام منتخب البحرين

يبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بلقاء نظيره منتخب البحرين في السابع من يناير المقبل.

وتمثل كأس الخليج بجانب كونها بطولة مهمة بالنسبة للمنتخب الحاصل على لقبها مرتين في تاريخه في 2007 و2013، محطة مهمة من محطات إعداده للاستحقاقات الخارجية المقبلة، لاسيما على صعيد نهائيات كأس آسيا 2023.