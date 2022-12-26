سباق «دراج ريس» يشد الأنظار اليوم في مهرجان ليوا

ينطلق اليوم في تل مرعب بمنطقة الظفرة، سباق الدراجات «دراج ريس» ضمن مهرجان ليوا الدولي، وذلك من خلال خمس فئات متنوّعة هي فئة الستوك يو تي في، فئة الوكالة المعدلة، فئة البقي، فئة العجلتين وكالة والفئة المفتوحة، وتنطلق السباقات بشكل استعراضي مع انطلاق كل دراج على حدة في محاولة من أجل كسر التوقيت على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويسجل الزمن الأفضل لكل دراج في كل فئة، ويتم إعطاء كل دراج محاولتين ضمن الفئة الخاصة به، وسيكون مسار السباق مزوداً بمجسات إلكترونية دقيقة وأجهزة استشعار من أجل الدقة بشكل أكبر في تحديد الفائزين والمراكز الأولى.

وتعتبر سباقات دراج ريس من السباقات والتحديات المثيرة والتي تُقام بشكل سنوي ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، وتشهد حضوراً عالياً من رواد التل ومحترفي السرعة حيث تجذب فئات البطولة بشكل سنوي المتسابقين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي، خصوصاً من خلال التحدي والمنافسة في محاولة الوصول إلى أعلى السرعات من خلال سباقات الدراج.