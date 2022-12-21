أبوظبي تستضيف «مدن» لأساتذة البادل تنس

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومدن العقارية، وورلد بادل تور، عن استضافة أبوظبي لبطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير في باب النجوم بجزيرة الحديريات.

ويعد الحدث المرتقب أول بطولة للمحترفين تستضيفها أبوظبي، بمشاركة 128 من كبار لاعبي البادل العالميين، تنظمها جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد (جي إم أو إل إيفينتس)، وهي البطولة الوحيدة لأساتذة البادل في الشرق الأوسط «وورلد بادل تور» على مدار السنوات الخمس المقبلة. جاء الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحافي بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي صالح الجزيري، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سعيد الفزاري، والرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية بيل أوريجان، والمدير التنفيذي لشركة «جي إم أو إل أيفينتس» نمير حوراني، ونائب رئيس «وورلد بادل تور» أليكس كوريتغا، الذي قدم كلمة عبر الإنترنت، سلط خلالها الضوء على أهمية تنظيم بطولة واحدة من بطولات «وورلد بادل تور» في أبوظبي.