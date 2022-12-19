"الشارقة للشطرنج" يوزع المناصب الجديدة على مجلس الإدارة

وزع مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في اجتماعه العادي بمقر النادي بعد تشكيله الجديد برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا المناصب الإدارية على اعضاء مجلس الادارة الجدد.

وعُين الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وعمران عبد الله النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وجمال عيسى المدفع الأمين العام، وعلي سعيد الجلاف، المدير المالي، وعمر نعمان ال علي، الامين العام المساعد، ووهيب جعفر الزرعوني، رئيسا للجنة التخطيط الاستراتيجي والتسويق.

وقال نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بيان إن رئيس واعضاء مجلس الإدارة تقدموا بالشكر والتقدير في بداية الاجتماع الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لمكارمه الدائمة للنادي ولاعبيه وللثقة الغالية التي اولاها لمجلس الإدارة.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه الأول عدداً من التقارير المحاسبية والمالية للنادي عن الفترة الماضية التقارير الفنية والادارية واعتمادها بشكل رسمي.

كما اعتمد مجلس الإدارة تنظيم بطولة اعلي سعيد ابو خليل الثانية المفتوحة للشطرنج واعترافا لما قدمه للنادي من جهود عبر سنوات طويلة.

وأثنى مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الانجاز المتميز الذي حققه النادي بالحصول شهادة الاعتماد الدولية لنظام الإدارة المتكاملة، مما يعزز من ريادة النادي ومكانته الادارية والفنية والثقافية والمجتمعية

ويتضمن اعتماد النظام ثلاث مواصفات عالمية وهي: نظام إدارة الجودة ISO9001 – ونظام إدارة البيئة ISO14001 – ونظام الصحة والسلامة المهنية ISO45001- ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود النادي في تطبيق النظام واجتياز عمليات التدقيق في جميع الوحدات الإدارية والفنية واستيفاء الشروط والمعايير العالمية المحددة له.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا ان هذا النجاح الذي حققه نادي الشارقة يُسهم في تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات لمواءمة منهجيات العمل الحديثة على المستوى الداخلي وانعكاسه على تلبية احتياجات المتعاملين بفعالية وتقديم أفضل الخدمات للجمهور على المستوى الخارجي من خلال اتباع منهجيات أكثر شمولية وفعالية لأنظمة العمل واتباع سياسات الجودة التي تبنى على أسس القيادة والتحسين المستمر والسلامة والصحة المهنية والبيئية.