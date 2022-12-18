«الشارقة» تكشف اليوم هوية بطل العالم في «مونديال» الزوارق السريعة

يُسدل الستار اليوم، في بحيرة خالد بإمارة الشارقة، على بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، في ثانية الجولات التي تستضيفها الإمارة الباسمة (الطريق إلى الشارقة - جائزة الشرق الأوسط للزوارق السريعة F1)، المقامة منذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة 18 من نخبة السائقين في العالم.

ويستهل اليوم الختامي للبطولة صباحاً، بإقامة التجارب الحرة الأولى والثانية، ثم في الثانية عشرة ظهراً سباق أفضل زمن (كسر الكيلو)، ثم السباق الرئيس في الثالثة ظهراً، وتحدد نتائجه هوية بطل العالم لموسم 2022، في ظل صراع ثلاثي على اللقب، يفصل بينهم 10 نقاط، بين سائقي فريق أبوظبي، الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي رقم 6، وزميله ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5، وبطل العالم للموسم الماضي السويدي جوناس أندرسون قائد الزورق رقم 1. وأشعل بطل العالم للموسم الماضي السويدي أندرسون المنافسات في الشارقة، بعد أن نجح أول من أمس في تسجيل انتصاره الأول للعام الجاري، والفوز بلقب أولى جولتي الشارقة (جائزة الشارقة الكبرى)، وإحياء آماله في الحفاظ على لقبه العالمي، وحصد 20 نقطة ثمينة ضمنت له تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع متصدر البطولة الحالي الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6، بعد أن دفع تورنتي ضريبة غالية للأعطال الكهربائية التي لحقت بالمحرك في السباق الأول للشارقة، وأدت لإنهائه بالمركز السادس.

كما جاءت نتيجة السباق الأول للشارقة، قاسية على فريق أبوظبي مع سائقه ثاني القمزي الذي افتقر إلى الأداء الكافي لتعويض انطلاقته المتأخرة من المركز التاسع، وانهاء السباق سابعاً، في مركزٍ أودى به للتراجع في سلم ترتيب البطولة إلى المركز الثالث برصيد 59 نقطة، تاركاً مركز الوصافة للسويدي أندرسون صاحب 66 نقطة، ومتأخراً بفارق 10 نقاط عن زميله ومتصدر البطولة الأميركي تورنتي صاحب 69 نقطة.

وأعلن الاتحاد الدولي، أمس، عن تتويج فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم للصانعين، للمرة السابعة بتاريخه، بعد تسجيل سائقي الفريق شون تورنتي وثاني القمزي للمركزين السادس والسابع في سباق الجمعة. ترتيب بطولة العالم للسائقين 1- قائد زورق أبوظبي 6 شون تورنتي (69 نقطة).

2- قائد زورق 1 السويدي أندرسون (66 نقطة).

3- قائد زورق أبوظبي 5 ثاني القمزي (59 نقطة).