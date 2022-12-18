فضية وبرونزية للإمارات في «دولية فزاع لرفعات القوة»

أحرزت موزة الزيودي لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، ومحمد خميس البطل البارالمبي، فضية وبرونزية على الترتيب في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2022». وحصلت الزيودي على المركز الثاني في منافسات وزن 55 كغم، وفاز محمد خميس بالمركز الثالث في منافسات وزن 97 كغم رافعاً 220 كغم، فيما كان المركز الأول للأردني عبدالكريم محمد خطاب، الذي نجح في تحطيم الرقم العالمي ثلاث مرات في الرفعة الثانية 245 كغم والثالثة 251 كغم والرابعة 255 كغم، وذهبت الفضية للكولومبي فابيو الذي رفع 225 كغم.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن «أصحاب الهمم» يحظون بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات ملتقى الأبطال للتنافس في أقوى البطولات العالمية لمختلف الرياضات. وقال إن الإمارات ودبي توفران البنية التحتية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم على الوجود في جميع أحداثها الرياضية. وأشار إلى أن وصول دولية فزاع للنسخة 12 يمثل الاستدامة، خصوصاً أن الحدث يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً، مثمناً جهود نادي دبي لأصحاب الهمم في توفير البيئة المثالية لاستقطاب «أصحاب الهمم» المشاركين من جميع أنحاء العالم.