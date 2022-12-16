«طيران الإمارات» و«ميلان».. 15 عاماً أطول اتفاقية كرة عالمية

أعلنت «طيران الإمارات» ونادي إيه سي ميلان، أمس، عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد لأربعة مواسم أخرى، لتستمر «طيران الإمارات» ناقلة رسمية وشريكاً رئيساً لـ«الروسونيري»، في علاقة ناجحة تعود إلى أكثر من 15 عاماً.

ويستمر شعار «طيران الإمارات» الشهير (Fly Better) في الظهور بشكل بارز على أطقم تدريب فريق ميلان الأول للرجال، وعلى قمصان اللعب في جميع المباريات الموسمية للنادي، كما ستظهر العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» على قمصان الناشئين في جميع أكاديميات «إيه سي ميلان» الوطنية والدولية حول العالم، بهدف مشاركة القيم الإيجابية لكرة القدم، من خلال مبادرات أكاديميات النادي.

وإضافة إلى رعاية «طيران الإمارات» قميص النادي، سيستمر عرض العلامة التجارية المميزة لـ«طيران الإمارات» بموجب الاتفاقية في ملعب سان سيرو، وكذلك في أجنحة الضيافة وحجز التذاكر وحقوق تسويقية أخرى.

وكانت «طيران الإمارات» قد وقّعت أول اتفاقية رعاية مع «إيه سي ميلان» في سبتمبر 2007، وفي العام التالي، تم رفع العلاقة إلى الراعي الرسمي الرئيس، وأبرمت صفقة رعاية القميص خلال موسم 2010-2011، لتربط بين «طيران الإمارات» مع الملايين من مشجعي «الروسونيري» في جميع أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين، ظهرت العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» على قمصان ميلان في 590 مباراة رسمية، سجل خلالها اللاعبون الذين يضعون شعار الناقلة 967 هدفاً.

وزار فريق «إيه سي ميلان» المقر الرئيس لـ«مجموعة الإمارات» في دبي، حيث يقيم «الروسونيري» حالياً معسكراً تدريبياً وشاركوا أيضاً في كأس سوبر دبي. وخلال الزيارة، التقى المدرب ستيفانو بيولي وأعضاء من الفريق الأول للرجال وإداريون وممثلون عن المجموعة المالكة للنادي، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، للاحتفال بتمديد الشراكة، ووضع رؤية مشتركة لمزيد من التعاون في المستقبل.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع ميلان، ونتطلع إلى مزيد من الفرص للتفاعل مع واحدة من أوسع قواعد المشجعين في العالم. لقد واصلنا التزامنا بدعم النادي طوال السنوات الـ15 الماضية، ونعمل مع دخولنا في المرحلة التالية من علاقتنا على فرص مبتكرة لعرض أفضل ما في علامتينا التجاريتين. وفي إطار التزامنا المستمر بدعم عملائنا والشركات والمجتمعات التي نخدمها عبر بواباتنا الإيطالية الأربع، فإن شراكتنا مع (إيه سي ميلان) تكمل أيضاً الاستثمارات الضخمة التي قمنا بها في إيطاليا على مدى العقود الثلاثة الماضية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «إيه سي ميلان»، كاسبر ستايلسفيج: «نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع (طيران الإمارات)، ومواصلة البناء على علاقتنا مع أكبر ناقلة دولية في العالم. كما إننا ملتزمون، مثلنا في ذلك مثل (طيران الإمارات)، بالاستمرار في تعزيز علاقتنا بجمهورنا العالمي مع علامة تجارية قادرة على ربط العالم من مركزها العالمي في دبي». ومع صفقة التمديد الجديدة، فإن شراكة «إيه سي ميلان» و«طيران الإمارات» ستتواصل على مدى نحو عقدين، وهذا دليل على قوة وعمق علاقتنا الفريدة».

وتدعم «طيران الإمارات» أيضاً قائمة من أندية وفعاليات كرة القدم العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك أندية أرسنال الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني و«هامبورغ إس في» الألماني، وأولمبياكوس اليوناني، و«إس إل بنفيكا» البرتغالي، إضافة إلى كأس الإمارات لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.