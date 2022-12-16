ليفربول وميلان يختتمان «كأس سوبر دبي»

يسدل الستار، اليوم، على بطولة كأس سوبر دبي 2022 بمواجهة ليفربول الإنجليزي مع ميلان الإيطالي على استاد آل مكتوم بنادي النصر عند الساعة 19:30 مساءً في ختام البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة أربعة فرق عالمية، إضافة إلى أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي.

وأسهمت بطولة كأس سوبر دبي 2022 بنقل أجواء مونديال قطر 2022 إلى الملاعب الإماراتية، حيث شهدت حتى الآن ثلاث مباريات عالمية حضرها جمهور كبير في استاد آل مكتوم، إذ امتلأت المدرجات في الملعب وسط أجواء جماهيرية رائعة احتفاءً بألمع نجوم الأندية الأوروبية.

وشهدت المباراة الماضية بين أرسنال وميلان حضور 12 ألف مشجع، بعدما شارك فيها النجم الغاني توماس بارتي، الذي كان قد تواجد مع منتخب غانا في قطر، قبل أن ينضم إلى فريق أرسنال في البطولة وشارك في المباراة، كما تشهد البطولة أجواءً عالمية بتغطية 105 وسائل إعلامية للبطولة، حرصت على تغطية المباريات.

ونجح أرسنال في التتويج بلقب كأس سوبر دبي 2022 بصرف النظر عن مباراة اليوم، ليواصل تألقه من بداية الموسم وتصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن فاز في مباراتيه خلال البطولة، إضافة إلى الفوز بركلات الترجيح، والتي استحدثتها اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تحديد الفريق الفائز باللقب، حيث يحصل على نقطة إضافية خاصة بالركلات.

قمة جماهيرية

شهدت اللجنة المنظمة وموقع بيع تذاكر المباراة الختامية لقمة ليفربول وميلان ضغطاً جماهيرياً كبيراً، رغبة في شراء تذاكر المباراة، التي سيشارك فيها النجم المصري محمد صلاح.

غياب إبراهيموفيتش

غاب نجم فريق ميلان إيراهيموفيتش عن مباراة أرسنال وميلان، كما سيغيب عن مباراة ليفربول اليوم بسبب عودته، أخيراً، من الإصابة.

أرسنال يغادر بعد التتويج باللقب

غادرت بعثة فريق أرسنال بعد انتهاء فترة معسكرها في الإمارات، والذي شهد معسكر إعداد استمر لمدة أسبوع، قبل المشاركة في بطولة كأس سوبر دبي 2022 والفوز بها بنظام النقاط.

رحلة «سفاري» لنجوم ليفربول

ظهر عدد كبير من لاعبي ليفربول، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، في رحلة خاصة لهم للاستمتاع بالأجواء في دبي، وظهر عدد من النجوم وهم على الجِمال وظهروا سعداء بالرحلة.