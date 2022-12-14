«دبي للإبحار الشراعي» يستضيف أول بطولة بشهادات التصنيف العالمية

يستضيف نادي دبي للإبحار الشراعي من 17 إلى 18 الجاري أول بطولة على مستوى الشرق الأوسط بنظام «شهادات التصنيف العالمية»، وبرعاية المركز الميكانيكي للخليج العربي (بي إم دبليو)، ويسمح هذا النظام بمشاركة القوارب على اختلاف تصاميمها وطرازاتها.

وذكر بيان صحافي: «يتمثل الفرق بين السباق بنظام (شهادات التصنيف العالمية)، ونظام (التصنيف وفقاً للأداء) أن الثاني يعتمد في الأساس على أداء المركب ضمن السباق، أما النظام الأول فيعتمد في الأساس على الحجم الفعلي للمركب المشارك بالبطولة. ويرتكز نظام (شهادات التصنيف العالمي) في الأصل على مبدأ السماح لمختلف أنواع القوارب المشاركة معاً بالسباق، وبالتالي فتح المجال واسعاً لعشاق الإبحار والاستمتاع بالتجربة».

يُذكر أن نادي دبي للإبحار الشراعي استخدم نظام «شهادات التصنيف العالمية» قبل سنوات لإدارة عدد من السباقات، إلا أنها المرة الأولى التي يدخل فيها ضمن بطولة على مستوى دبي والشرق الأوسط.