الفرنسية إيلسا بطلة «تحدي الحبتور للتنس»

توجت الفرنسية إيلسا جاكيموف بلقب الفردي لبطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات التي اختتمت أول من أمس، ونالت الجائزة المالية إلى جانب 150 نقطة.

وجاء فوز الفرنسية إيلسا بعد منافسة شرسة من البولندية ماجدالينا فريخ في المباراة النهائية التي استمرت ساعتين وحسمتها إيلسا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 - 5، و6 - 2.

كما فاز الزوجي المصنف الأول والمكون من المجرية تيمية بوباس والفرنسية كريستينا ملادنوفيتش على الزوجي المكون من الأوكرانية كاترينا بوندرانكو والبولندية ماجدالينا فريخ بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 - 1، و6 - 3 في مباراة استمرت ساعة وخمس دقائق.

وأعرب رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، رجل الأعمال خلف الحبتور، في كلمته التي حرص على إلقائها من المدرجات عن سعادته بالنجاحات والمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، وقال «حققت البطولة نجاحاً بدرجة امتياز ويضاهي كبريات بطولات اللاعبات المحترفات».

وأضاف: «سعادتنا لا توصف لأن عملنا يتقدم بخطوات واسعة، وثابتة وكل عام نشهد نجاحاً جديداً ومذاقاً خاصاً للبطولة، ومع هذا فإن طموحاتنا في مجموعة الحبتور لا سقف له».

وهنأ الحبتور اللاعبة الفرنسية إيلسا بالفوز كما هنأ الوصيفة البولندية ماجدالينا والزوجي الفائز باللقب متمنياً حظاً أوفر لباقي اللاعبات.

وكان سلطان الحبتور وأحمد خلف الحبتور قد توجا الفائزات كما شاركت في التكريم البولندية كارولينا مدير عام منتجع الحبتور غراند.

من جانب آخر، ذكر المدير الإعلامي للبطولة حسام الجيوسي أن الاتحاد الدولي للعبة قام ببث مباشر للمباريات يومياً على موقعه لتتاح لكافة الاتحادات الأعضاء ومحبي وعشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم وقد تم تزويده يومياً بالعديد من التسجيلات والصور والمعلومات وبكل دقة.