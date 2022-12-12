الحبتور: بطولة تحدي تنس السيدات عكست الوجه الحضاري والرياضي للإمارات

أشاد رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، رجل الأعمال خلف الحبتور، بما حققته بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات من نجاحات، والتي باتت مقصداً وجسراً لجميع اللاعبات الصاعدات المتطلعات إلى الوصول للعالمية.

وقال الحبتور إن «البطولة حققت أهدافها وكعادتها عكست الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية، حيث تنافست 70 لاعبة على جوائز البطولة التي بلغت 100 ألف دولار»، منوهاً بأن تعاون الاتحاد الدولي للتنس كان له أكبر الأثر في إنجاح البطولة حيث أوفد هذا العام البريطاني جورج بانلي المشرف على بطولات السيدات بالاتحاد، علاوة على المندوبة الفنية للبطولة الهندية شيتال اييار.

وأثنى الحبتور على جهود اللجنة المنظمة للبطولة وفريق الدعم اللوجستي.

وكان اليوم قبل الختامي من البطولة قد شهد خروج الفرنسية كارول مونيه المرشحة الأقوى من البطولة أمام مواطنتها ايلسا جاكيمو بعد إصابتها بشد في المجموعة الثانية، فيما فازت المصنفة الثالثة البولندية ماجالينا فريخ في قبل النهائي على السلوفاكية فيكتوريا كوموزوفا المصنفة الخامسة على البطولة، التي عجزت عن المشاركة بسبب وعكة صحية ألمت بها.