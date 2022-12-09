رابطة المحترفين الإماراتية تحتفي بالتأهل التاريخي للمغرب بالمونديال

واصلت رابطة المحترفين الإماراتية احتفالاتها مع المشجعين العرب بفوز المغرب وصعودها التاريخي لدور ربع النهائي لكأس العام 2022، وذلك من خلال برنامج (ترند المونديال)، والخاص بنقل فعاليات كأس العالم، وكانت أخر حلقات البرنامج في اليوم التاريخي لفوز المغرب على إسبانيا والتأهل للدور ربع النهائي.

وذكر خبر صحافي صادر من رابطة المحترفين أن عدسة الرابطة تجولت بين الجمهور المغربي والعربي بالإمارات، من خلال برنامج (ترند المونديال)، للاحتفاء مع المشجعين بأجواء الافراح العربية والفوز المغربي والصعود لدور ربع النهائي، وقدمت جوائز للمشجعين، ومنها حضور مباريات دوري المحترفين".

كما قدمت الرابطة جوائز للمشجعين من جنسيات مختلفة، بعد اجابتهم عن أسئلة تتعلق بنجوم منتخب المغرب ونجوم كأس العالم، الذين لعبوا في دورينا، وطبقا لخبر الرابطة: "تحرص رابطة المحترفين على التجول بكاميراتها بمناطق مشاهدة مباريات المونديال بالإمارات لترصد أجواء التشجيع مع الجماهير".