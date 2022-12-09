الروسية شنايدر تسجل فوزها الثاني في «تنس الحبتور»

سجلت الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الأولى على بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات، الفوز الثاني على المجرية تيمية بابوس، بمجموعتين مقابل واحدة، بعد مباراة ماراثونية تخللتها إثارة وندية واضحة استمرت نحو ساعتين و20 دقيقة.

وشهدت البطولة بداية قوية للاعبات الفرنسيات، إذ فازت كارول مونيه على الكرواتية جانا فيت بجموعتين دون رد، ومواطنتها أليسا جاكيمو على الروسية ماريا تيمو فيفا بالنتيجة نفسها، فيما تغلبت السلوفاكية ربيكا سرامكوف على الإسرائيلية لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد.

وعلى صعيد الزوجي، حقق الثنائي النمساوي المكون من بربارا هاس ومواطنتها سينغا كراوس فوزاً غالياً على الزوجي المجري المخضرم المكون من كيرا ناجي وزوفيا جوباسي بمجموعتين دون رد، وفاز الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز على الثنائي المكون من الفرنسية أليسا جاكيمو والقبرصية جورجينا صربان بمجموعتين دون رد، والزوجي الروسي المكون من أنجلينا جابوفا ومواطنتها أنستازيا زاخاروفا على الزوجي المكون من البريطانية إميلي أبلتون والهولندية إليزابيل هارفلاج بمجموعتين دون مقابل.

الروسية ديانا شنايدر تهزم المجرية تيمية بابوس بمجموعتين مقابل واحدة.