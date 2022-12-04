الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي يحرز المركز الثالث في كأس العالم لراليات الباها

حقق بطل الموتوكروس الإماراتي ورياضي ريد بُل محمد البلوشي على متن دراجة "كاي تي أم" المركز الثالث في الترتيب الإجمالي لبطولة العالم للدراجات النارية، بعد تصدره منافسات اليوم الثاني من رالي دبي الصحراوي، الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية.

وبعدما عانى البلوشي في اليوم الأول من مشكلات ميكانيكية، نجح في الفوز في مراحل اليوم الثاني، ليؤمّن مركزاً ثالثاً في الترتيب العام لبطولة العالم الدراجات النارية. وذهب لقب البطولة إلى البولندي كونراد دابروفسكي، بعد حلوله ثانياً خلف بطل رالي دبي لنسخة 2022، النمساوي تويباس ليستر.

وقبل الجولة الختامية في دبي، كان البلوشي أحرز لقب فئة الدراجات النارية في الجولة السابعة من كأس العالم للباها التي أقيمت في مدينة حائل السعودية.

ويُعدّ البلوشي أحد رواد سباقات الموتوكروس في الإمارات، وسبق له أن سجل الكثير من الانتصارات في العديد من المسابقات حول العالم، من أبرزها إحرازه المركز الأول في كأس العالم في بلدة باخاس الإسبانية 2018 في رالي الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم". وفي العام ذاته، منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لقب "رياضي العام". وفاز البلوشي مرات عدة في بطولة "إم إكس الشرق الأوسط"، كما يمتلك أكاديمية "إم إكس" التي تعد أكبر مدرسة "موتوكروس" و"إندورو" على مستوى المنطقة.