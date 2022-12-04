الحبتور: هدفنا تعظيم سيمفونية الإبداع الإماراتي

تنطلق صباح غدٍ النسخة الـ25 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات بفندق الحبتور غراند بالجميرا وتستمر حتى 12 الجاري بمشاركة نحو 70 لاعبة.

وبمناسبة انطلاقة هذا الحدث العالمي الذي تبلغ جوائزه 100 ألف دولار أميركي رحب رجل الأعمال، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، بالمشاركين في البطولة.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة أصبحت علامة مضيئة في تاريخ التنس العالمي وأصبحت أساسية في أجندة الاتحاد الدولي للعبة، ونحن سعداء بالتطور المذهل الذي شهدته البطولة التي كانت ولاتزال باكورة نشاط اللعبة بالمنطقة والتي تعد أيضاً جسراً للوصول للعالمية، ومهدت الطريق للكثير من البطولات للانضمام إلى منظومة التنس بالمنطقة والعالم».

وأضاف: «نسعى إلى المشاركة في صنع الأحداث وتعظيم سيمفونية الإبداع الإماراتي التي أصبحت عنواناً لكل مناحي الحياة في دولتنا الحبيبة».

من جهة ثانية، تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً في العاشرة والنصف من صباح اليوم بقاعة سلامار بفندق ومنتجع الحبتور غراند بالجميرا وبحضور رجل الأعمال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، لإلقاء الضوء على تفاصيل البطولة.