محمد البلوشي يخوض جولة الحسم في كأس العالم لراليات الدراجات النارية في دبي

يخوض بطل الموتوكروس الإماراتي ورياضي "ريد بُل" محمد البلوشي الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة في دبي بين الأول من ديسمبر الجاري والثالث منه، بعد فوزه بلقب فئة الدرّاجات النارية في باها السعودية في الجولة ما قبل الأخيرة – حائل 2022.

ويشارك البلوشي على متن دراجة "كاي تي أم" ضمن فئة الدراجات النارية، وفي رصيده 50 نقطة حتى الآن، على أن تُحسم ألقاب الفئات المشاركة في الجولة الختامية التي تستضيفها دبي، حيث يتطلع البطل الإماراتي إلى حسم الفوز في فئته على أرضه. ويبتعد البلوشي في صدارة الترتيب بفارق بسيط من النقاط عن اثنين من منافسيه في هذه البطولة، البرتغالي فابيو ماغالهيس والبولندي كونراد دابرويسكي.

وقال البلوشي: "مرت رياضة الدراجات النارية بالعديد من التغييرات منذ جائحة كورونا، فكان الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية يشترط القيام بعدد من جولات الباها المتنوعة في أوروبا والشرق الأوسط، إلا أن الشروط تغيرت وأصبح الاختيار يقع على الفائز من آخر جولتين قام بهما، ومع ذلك ما زالت الرياضة تحتفظ بطابعها الشيّق والمثير الذي تتسم به كالمعتاد."

وأضاف البلوشي متحدثاً عن الرياضة المحبّبة إلى قلبه: "أصبحت رياضة ركوب الدراجات النارية من الرياضات التي تلقى اهتماماً ملحوظاً من القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، فضلاً عن اهتمام عدد من بلدان الوطن العربي، بخاصةٍ أن طبيعة تضاريس الوطن العربي غنية بمساحات صحراوية وجبلية مؤاتية لاستضافة راليات بمعايير عالمية."

ويعدّ البلوشي أحد رواد سباقات الموتوكروس في الإمارات، وسبق له أن سجل الكثير من الانتصارات في العديد من المسابقات حول العالم، من أبرزها إحرازه المركز الأول في كأس العالم في بلدة باخاس الإسبانية 2018 في رالي الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم". وفي العام ذاته، منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لقب "رياضي العام". وفاز البلوشي مرات عدة في بطولة "إم إكس الشرق الأوسط"، كما يمتلك أكاديمية "إم إكس" التي تعد أكبر مدرسة "موتوكروس" و"إندورو" على مستوى المنطقة.