الفرق المشاركة في "سباعيات دبي للرجبي" على منصة ""ذا ڤيو آت ذا بالم"

اجتمع قادة الفرق واللاعبون والمدراء الفنّيون المشاركون في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، والقادمين من 18 دولة، في منصة المشاهدة "ذا ڤيو آت ذا بالم"، مع الشركاء والجهات المعنية وممثلين عن وسائل الإعلام.

وتأتي هذه الفعالية التي جمعت المشاركين في البطولة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية الخلابة لجزيرة "نخلة جميرا" الشهيرة، بالتعاون مع "نخيل لإدارة المجتمعات"، والتي وقعت مؤخراً اتفاقية لمدة خمسة أعوام بصفة شريك التقديم لبطولة رياضة كرة الشبكة الشهيرة، والتي تُقام ضمن منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

وتواصل بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي نجاحها من خلال الدعم المستمر من شركة طيران الإمارات، لتكون حدثًا رئيسيًا على جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، حيث يستضيف إستاد السيفنز النسخة رقم 52 من البطولة في دبي.

وتتنافس الفرق المشاركة في فئة الرجال ضمن أربع مجموعات تضم كل منها أربعة فرق. ويستضيف الملعب الأول مواجهات فرق أستراليا، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب البطولة لعام 2022، وجنوب أفريقيا وبريطانيا وكينيا، في حين يشهد الملعب الثاني مباريات قوية بين فيجي، حاملة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، والأرجنتين ونيوزيلندا والأوروجواي. كما يستضيف الملعب الثالث كلاً من فرنسا، صاحبة المركز الثالث، وأيرلندا وإسبانيا وأوغندا، بينما تتنافس ساموا والولايات المتحدة وكندا واليابان على أرض الملعب الرابع.

وتخوض السيدات منافسات قوية على أرض الملعب الأول بين أستراليا والولايات المتحدة وكندا والصين، في حين تلعب فرنسا ونيوزيلندا وبريطانيا والبرازيل في الملعب الثاني، وفيجي وأيرلندا وإسبانيا واليابان في الملعب الثالث.