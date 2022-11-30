23 فعالية رياضية في دبي احتفالاً بعيد الاتحاد

تشهد دبي تنظيم 23 فعالية رياضية دولية ومجتمعية متنوعة في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51 للدولة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، تتصدرها ست فعاليات رياضية دولية، أبرزها رالي دبي الصحراوي، بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، «كأس اليوم الوطني للبولو»، سباق الشندغة لقوارب التنين، سباق دبي للسفن الشراعية 22 قدماً.

وينطلق غداً، رالي دبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في «دبي فستيفال سيتي»، ويستمر حتى الثالث من ديسمبر، ويمثل الجولة الختامية لكل من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا)، وبطولة العالم للدراجات النارية (فيم)، ويشارك فيه نخبة من أقوى السائقين والدراجين في العالم.

وتنطلق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي، غداً، ويشارك فيها مجموعة من أفضل لاعبي سباعيات الرجبي حول العالم، وتشهد حضور أكثر من 100 ألف مشجع في المدرجات على مدار أيام البطولة.

وتشمل منافسات الرجال مشاركة 16 فريقاً، من أبرزها أستراليا صاحبة المركز الأول عالمياً، وفيجي الحائزة ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، وفرنسا صاحبة المركز الثالث على العالم، وتتوزع الفرق على مجموعات يلعب كل منها على ملعب منفصل، فيما تشهد منافسات السيدات مشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاثة ملاعب تتضمن فرق أستراليا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين وفرنسا ونيوزيلاندا وبريطانيا والبرازيل وفيجي وأيرلندا وإسبانيا واليابان.

وتنطلق منافسات النسخة العاشرة من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» غداً في قاعة كوكاكولا أرينا، بمشاركة 40 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية من الرجال والسيدات، وتم اختيار المشاركين من خلال المنافسات التأهيلية التي أقيمت في مختلف دول العالم على مدار ثلاثة أسابيع، حيث تأهل 20 من الرجال و20 من السيدات.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الرابع من ديسمبر سباق دبي للسفن الشراعية المحلية (22) قدماً ضمن احتفالات عيد الاتحاد وضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري، وينطلق سباق الشندغة لقوارب التنين السبت المقبل، الذي يشهد أيضاً بطولة «كأس الإمارات اليوم الوطني للبولو»، الذي ينظمه نادي دبي للبولو والفروسية.

وتقام بطولة مونتجمري للغولف السبت المقبل، وتنظم أكاديمية أليسا الرياضية بطولة الكرة الطائرة في مدرسة الاتحاد الخاصة، كما تنظم شركة هوباتيك للخدمات الرياضية سباق الدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، وتنظم شركة فريق الرياضات الإماراتي فعالية اليوم الوطني للجري والمشي على شاطئ الممزر بعد غد، الذي يشهد أيضاً سباق سكيتشرز للجري في مضمار ميدان، وتنظمه أكاديمية سوبر سبورتس، وسباق كيو 4 للجري في مضمار ميدان، وينظمه نادي سفيتا للتدريب.

وتقام بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة في مدرسة ستار الدولية يومي الثالث والرابع من ديسمبر، وتنظمها أكاديمية إنترديف الرياضية.

• رالي دبي الصحراوي ينطلق في «دبي فستيفال سيتي» غداً.