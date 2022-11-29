منصور بن محمد: استضافة البطولات الدولية تعزز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، يعززان مكانة دبي مركزاً رائداً على خارطة الرياضة العالمية، مؤكداً أن استضافة الفرق الكبرى ضمن تلك الفعاليات والبطولات التي تحفل بها أجندة دبي الرياضية على مدار العام يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في الإمارة، ويمنح لعشاق تلك الألعاب فرصة متابعة أهم فرقها ونجومها ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي تلك الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك، بمناسبة انتهاء اللجنة المنظمة لبطولة «كأس سوبر دبي 2022» من وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق منافسات النسخة الأولى من البطولة التي ستُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها شركة «ايه ام اتش سبورتس» AMH Sports بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي النصر الرياضي، وستُقام مبارياتها في استاد آل مكتوم خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وفي هذه المناسبة، قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتوقيع كرة البطولة، معرباً عن ترحيبه بالفرق الأربعة المشاركة في البطولة وهي من أشهر الفرق الأوروبية العريقة في عالم كرة القدم وهي: ليفربول وأرسنال الانجليزيان وميلان الإيطالي وليون الفرنسي، كما أعرب سموه عن تقديره لكل الجهود التي تسهم في إعداد واستضافة مثل تلك الفعاليات بما لها من أثر في إثراء الحركة الرياضية في دبي، وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، أهمية البطولة كونها ستمنح جمهور كرة القدم في الدولة والزائرين من مختلف دول العالم الفرصة لمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون على أرض استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي.

وأنهت إدارة نادي النصر كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة وقاعة المؤتمرات الصحافية، حيث سيرافق الفرق المشاركة في البطولة عشرات الإعلاميين القادمين من خارج الدولة خصيصاً لمتابعة المباريات التي تمثل خير استعداد للفترة المقبلة من بطولات الدوري الأوروبية التي ستنطلق في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب عشرات الإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المحلية ومكاتب المؤسسات العالمية في الدولة.

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع البطولة قبل انطلاقها حيث تم شراء معظم تذاكر المباريات التي من المنتظر أن تباع بشكل كامل قبل انطلاقة المباريات، نظراً للشهرة الواسعة التي تتمتع بها الفرق المشاركة وما تضمه من أهم نجوم كرة القدم العالمية سواء من المشاركين مع بلادهم في كأس العالم الحالية بقطر أو اللاعبين الذين لم يشاركوا وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومواطنه محمد النني لاعب أرسنال، وكذلك النجم البرازيلي فيرمينيو نجم ليفربول ومواطنه جابرييل قلب دفاع أرسنال، وأوديغارد قائد منتخب النرويج وأرسنال، وإسماعيل بن ناصر نجم الجزائر ونادي ميلان وألكسندر لاكازيت نجم ليون، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين.

ليفربول وأرسنال يصلان 4 ديسمبر

سيكون ناديا ليفربول وأرسنال في مقدمة الفرق التي تصل دبي يوم 4 ديسمبر، فيما تصل في اليوم التالي بعثة نادي ليون ثم بعثة نادي ميلان، وقد تم الانتهاء من تحديد ملاعب التدريب للفرق الأربعة استعداداً للمنافسات بما يمنح الفرق أفضل استعداد للبطولة والبطولات الأوروبية الأخرى.

منصور بن محمد وقّع على كرة البطولة ورحّب بالفرق العالمية الأربعة المشاركة؛ ليفربول وأرسنال وميلان وليون.